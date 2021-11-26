Сочи, Краснодарский край, , 16:44 — REGNUM Процесс урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе идёт удовлетворительно. Об этом 26 ноября заявил президент России Владимир Путин на трёхсторонней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В целом за год сделано всё-таки немало. Во-первых, никаких крупномасштабных действий не происходит, что уже само по себе очень хорошо. За это время и при содействии с нашей стороны проведена большая работа, связанная с возвращением беженцев — 53 тыс. вернулось людей уже к своим местам постоянного проживания, создана хорошая мониторинговая группа», — заявил Путин.

Он отметил, что по данным обеих сторон, в регионе удаётся обеспечить безопасные условия жизни для людей, работает и функционирует российско-турецкий центр по наблюдению за прекращением огня.

«Самое главное — что создаются условия для будущей нормальной мирной жизни, вот что важно. Создана трёхсторонняя комиссия на уровне вице-премьеров правительства Армении, Азербайджана и России», — указал президент России.