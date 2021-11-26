Колпино, Санкт-Петербург, , 16:51 — REGNUM Арестанта из СИЗО №1 «Кресты» в Санкт-Петербурге, который в сентябре 2021 года задушил полотенцем в душевой сокамерника, предложили отправить на лечение в психиатрическую больницу. Прокуратура Колпинского района города направила в суд для применения принудительной меры медицинского характера уголовное дело об убийстве, сообщили 26 ноября в пресс-службе ведомства.

Больница Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в СИЗО №1 «Кресты» нашли тело 37-летнего арестованного. Как выяснилось, погиб мужчина, которому ранее предъявили обвинение за совершение особо тяжкого преступления. Он был задушен полотенцем в душевой кабине 19 сентября 46-летним уроженцем Архангельской области, также арестованным за совершение особо тяжкого преступления. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«В результате проведения судебно-психиатрической экспертизы установлено, что мужчина нуждается в применении принудительной меры медицинского характера, — уточнили в ведомстве. — Уголовное дело направлено для рассмотрения в Колпинский районный суд».

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