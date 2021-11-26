Вашингтон, 26 ноября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Популярный видеоблогер Джимми Дональдсон, имеющий на YouTube канал MrBeas, на которого подписаны более 76,4 млн человек, воссоздал игру из сериала «Игры кальмаров», где герои соревновались не на жизнь, а на смерть за денежным приз, чообщает 26 ноября The New York Post.

Кадр из мини-сериала «Игра в кальмара»

Участники воссозданой игры боролись за денежный приз в размере $456 тыс. Сам MrBeas потратил $3,5 млн на тщательно продуманную реконструкцию игры, в которой приняли участие 456 человек.

Дональдсон сообщил в Twitter, что строительство и производство игры обошлось примерно в $2 млн, а на призы он потратил около $1,5 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, не так давно южнокорейский мини-сериал «Игра в кальмара», показанный по всему миру крупнейшим стриминговым сервисом Netflix, буквально потряс зрителей и вызвал шквал противоречивых мнений и эмоций. С одной стороны, сериал, рассказывающий о садистской игре с огромным призовым фондом, где проигрыш означает смерть, — это притча, жесткое обвинение в адрес «общества равных возможностей», «свободной конкуренции» и буржуазной «демократии», злая сатира на все эти сомнительные ценности. С другой — появление подобного сериала в эпоху консьюмеризма породило весьма странную реакцию, которая встревожила многих и заставила задуматься о том, что вообще происходит с современной молодежью и потребителями видеопродукции в целом.