Рига, 26 ноября, 2021, 16:37 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Европейский парламент (ЕП) дал «зеленый свет» новой сельскохозяйственной политике Евросоюза. Об этом сообщило латвийское издание Diena со ссылкой на пресс-секретаря представительства ЕП в Риге Яниса Крастиньша.

Решение парламентариев названо «принципиальным»: Единая сельскохозяйственная политика (ЕСП), которая вступает в силу в 2023 году, должна укреплять биоразнообразие и соответствовать экологическому и климатическому законодательству ЕС. Фермерам и сельхозпроизводителям придется активнее применять методы ведения сельского хозяйства, благоприятные для климата и окружающей среды.

Европейская комиссия в ближайшее время оценит, выполняются ли эти обязательства в национальных стратегических программах стран-членов ЕС

Также отмечается, что государства-члены Евросоюза должны гарантировать, что не менее 35% бюджета на развитие сельского хозяйства и не менее 25% прямых выплат будут направлены на природоохранные и климатические меры. Планируется, что по крайней мере 10% прямых выплат будет использовано для поддержки малых и средних сельских хозяйств, и не менее 3% бюджета ЕСП получат молодые фермеры.

В качестве резерва на «пожарный случай» по требованию Европарламента будет постоянно поддерживаться кризисный резервный фонд ЕС с годовым бюджетом в 450 млн евро.

«Это поможет фермерам преодолеть колебания цен или нестабильность рынка», — подчеркнул пресс-секретарь ЕП в Латвии. Также планируется более тщательно отслеживать трудовое законодательство ЕС в сельскохозяйственном секторе, а за нарушения применять штрафные санкции.