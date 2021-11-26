Москва, , 16:37 — REGNUM О негативном влиянии санкций, вводимых в одностороннем порядке некоторыми странами, заявили министры иностранных дел России, Китая и Индии Сергей Лавров, Ван И и Субраманьям Джайшанкар 26 ноября в ходе 18-й встречи в формате РИК.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Министры согласились, что введение односторонних санкций, кроме тех, что приняты СБ ООН, не соответствует принципам международного права», — говорится в итоговом коммюнике.

Главы дипломатических ведомств отметили, что из-за таких санкций падает «эффективность и законность санкционного режима» СБ ООН. Кроме того, они отрицательно сказываются на государствах, против которых их вводят, а также на их взаимной торговле.

«В этой связи они указали на важность постоянных усилий для реформирования международной финансовой архитектуры», — заявили главы МИД.

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