Сухиничи, Калужская область, 26 ноября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. В Калужской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Сухиничского района 1988 года рождения. Мужчина обвинялся в распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица. Об этом 26 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

По версии следствия, в январе 2020 года в полицию обратились родственники ветерана Великой Отечественной войны, который в довоенный период служил в правоохранительных органах и умер в 1981 году. Как было установлено, сухиничанин выдумал статью об участнике Великой Отечественной войны с включением в нее в форме утверждения заведомо ложных сведений, позорящих честь и достоинство последнего и подрывающих его репутацию. Материал мужчина опубликовал на своей личной странице, доступной для широкого круга лиц, в одной из популярных социальных сетей. Также эту же статью фигурант разместил на странице сообщества, на которое был подписан. Для установления истины по уголовному делу и лица причастного к совершению преступления, следственными органами был назначен ряд трудоемких экспертиз, в том числе лингвистические, исторические, компьютерные и другие, а также изучены архивные данные.

Мировым судьей Сухиничского района Калужской области обвиняемый признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде штрафа размером 700 тыс. рублей. Приговор вступил в свою законную силу.