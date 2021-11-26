Москва, , 16:38 — REGNUM Идущие во власть в Германии представители партии «Зелёных» могут усилить Украину вооружением и советниками. Об этом 26 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Роберт Хабек Michael Brandtner

«На Западе обсуждается вариант с усилением вооружённых сил Украины советниками и поставками оружия», — заявил эксперт.

«У приходящих в ближайшие дни к власти в Германии представителей партии «Зеленых» есть иллюзия, что более сильная Украина могла бы оказать политическое давление на Россию, чтобы Москва оставила ЛДНР на произвол судьбы», — отметил Борисов.

«Один из сопредседателей «Зеленых» Роберт Хабек, который будет в новом правительстве министром экономики и экологии, недавно высказывался за необходимость поставок вооружений Киеву. Вот это и будет сейчас самой реальной опасностью в отношении игр с Украиной с приходом нового правительства ФРГ» — заключил эксперт.

Напомним, что Украина неоднократно обращалась к Германии с просьбой о поставках вооружений, на что получала вежливый отказ.