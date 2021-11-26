Лондон, 26 ноября, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Премьер-министры Польши и Британии Матеуш Моравецкий и Борис Джонсон обсудили «широкий набор санкций» против Белоруссии и России.

Иван Шилов ИА REGNUM Враждебная Польша

Об этом 26 ноября заявил на брифинге в Лондоне по итогам встречи польский премьер Моравецкий.

При этом Моравецкий заявил, что Варшава и Лондон считают Россию виновной как в миграционном кризисе на польско-белорусской границе, так и в ситуации на Украине и Молдавии, а также в росте цен на энергоносители в странах Европы.

«С Борисом Джонсоном мы обсуждали разные механизмы выхода из этого кризиса. К сожалению, одним из них является очень четкий, широкий набор санкций в отношении Белоруссии, а также, если будет нужно, в отношении России для того, чтобы не дошло до эскалации тех рисков, эскалации тех конфликтов», — заявил Моравецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября Моравецкий в интервью европейским СМИ предложил России «союз» против Китая.