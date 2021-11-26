Канберра, 26 ноября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Американская поп-панк группа My Chemical Romance отложили свои концерты в Австралии и Новой Зеландии на год, сославшись на неопределенность с ограничениями на передвижение между странами. Об этом информирует портал NME.

Jimack32 My Chemical Romance

Ожидалось, что в марте этого года группа впервые за десятилетие отправится в концертное турне. Однако, коллективу уже во второй раз пришлось перенести свои выступления группы в Австралии. Изначально они должны были стать хедлайнерами музыкального фестиваля «Download Festival» в Мельбурне и Сиднее в 2020 году.

My Chemical Romance воссоединились в 2019 году после своего распада в 2013 году. Их первое шоу с момента воссоединения состоялось в декабре 2019 года в Shrine Auditorium & Expo Hall в Лос-Анджелесе, которое принесло им 1,5 миллиона долларов дохода.