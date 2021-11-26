Тверь, , 16:31 — REGNUM Торжественное мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню матери, состоялось в Твери в зале областной филармонии 26 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Глава региона поздравил многодетных мам, женщин, награжденных Почетным знаком Тверской области «Слава Матери» с Днём матери, отмечаемым 28 ноября.

Губернатор Тверской области наградил многодетных матерей Пресс-служба правительства Тверской области

«На доброте и самоотверженности матерей строится вся наша жизнь. Я уверен, что наши тверские дети приумножат достижения Верхневолжья и славу нашего Отечества. Но каких бы высот они не достигли, за теплотой и мудрым советом они всегда будут обращаться к своим мамам, будут приходить в свой отчий дом. Вы ежедневно, круглосуточно, без отпусков и выходных, выполняете самую главную работу — являетесь хранительницами домашнего очага. Хочу поблагодарить всех матерей Тверской области за этот труд», — сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул, что ключевыми задачами государства сегодня являются поддержка материнства и детства, укрепление традиционных семейных ценностей. В Тверской области на региональном уровне действуют дополнительные меры поддержки молодых и многодетных семей. За пять лет число многодетных семей в Тверской области выросло почти на треть: с 9967 в 2016 до 13 949 семей в 2021 году. В 2022 году для многодетных семей планируется расширить семейную программу, а также планируется предоставление бесплатной формы всем школьникам из многодетных семей — с 1 по 11 классы.

На торжественном мероприятии Почетный знак Тверской области «Слава матери» был вручён мамам пятерых детей Наталье Асламовой из Западнодвинского муниципального округа и Светлане Ивановой из Твери, а также маме шестерых детей Татьяне Кузнецовой из Ржева.

Также Игорь Руденя наградил победителей регионального конкурса «Лучшее семейное подворье» — глава региона вручил семьям сертификаты. Третьего места и приза — комплекта бытовой техники и инструментов удостоена семья Трофимовых из деревни Поречье Бологовского района, имеющая свою семейную ферму, на которой обитают коровы, телята, бык и более ста кур, называют «Трофимов двор». Второе место на конкурсе и легковой автомобиль получила семья Метёлкиных из деревни Церпени Молоковского муниципального округа. В семье шесть детей и каждый из них помогает родителям по хозяйству. Ферма Метёлкиных — это коровы, лошади, куры и пчёлы. Первое место в региональном конкурсе «Лучшее семейное подворье» заняла семья Бажановых, которая проживает в деревне Красное Калязинского района. Семье, в которой воспитываются четыре сына и дочь, вручены ключи от пассажирского микроавтобуса.

«У нас три коровы, четыре поросёнка, телята, курицы, гуси. Сами сеем овёс, пашем землю. Все дети помогают. Нет у нас никакого секрета победы в конкурсе, просто со всей преданностью занимаемся своих хозяйством, постоянно работаем», — рассказали Наталья и Андрей Бажановы.

Конкурс «Лучшее семейное подворье» проводится в рамках реализации в регионе национального проекта «Демография». Он призван пропагандировать и повышать общественный престиж семьи, многодетности, демонстрировать возможности современного обустройства хозяйства и успешной жизни в сельской местности.