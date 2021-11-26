Берлин, , 16:49 — REGNUM По словам президента Немецкого института экономических исследований (DIW) Марселя Фратцшера, планы «светофорной» коалиции в Германии не получат прочного финансирования. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 26 ноября.

«Коалиционное соглашение не только не решает противоречия, связанные с сокращением налогов, соблюдением долгового тормоза с 2023 года и увеличением государственных расходов, но и усиливает их», — отметил Фратцшер в интервью Rheinische Post.

По словам экономиста, перечисленных в соглашении предложений будет недостаточно для финансирования будущих проектов.

«Проблема финансирования социальных программ, стоимость которых резко возрастет в будущем и потребует своевременных контрмер, также остается нерешенным вопросом», — отметил Фратцшер.

Будущее правительство так называемого «светофора» представило свое коалиционное соглашение, провозгласив «десятилетие будущих инвестиций». В то же время оно намерено вновь ввести «долговой тормоз» с 2023 года, при этом ненужные или экологически вредные субсидии должны быть отменены.

Что касается пенсий по старости, коалиция решила отказаться от сокращения пенсий и повышения пенсионного возраста. Чтобы обеспечить это обязательство, властям необходимо завершить переход к частичному покрытию капитала обязательного пенсионного страхования.

В октябре Фратцшер также прокомментировал планы светофорной коалиции. По его словам, на реализацию намеченной программы уйдет по меньшей мере 500 миллиардов евро в течение следующих десяти лет."Массовые инвестиции требуют значительно более высокого государственного долга, чем фактически позволяет долговая система», — отметил эксперт.