Тбилиси, , 16:33 — REGNUM В Вильнюсе состоится встреча литовских и грузинских парламентариев, на которой одной из главных обсуждаемых тем, станут события вокруг Михаила Саакашвили, сообщает 26 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи». Об этом заявил посол Литвы в Грузии Андрюс Калиндра.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Литва чрезвычайно внимательно следит за ситуацией, связанной с Саакашвили. И очень важно, чтобы грузинская сторона выполнила решения ЕСПЧ о защите прав бывшего президента.

Посол также рассказал о недавней попытке двух депутатов парламента Литвы от проправительственной партии и от оппозиции посетить находящегося в заключении Саакашвили. Однако грузинские власти по непонятной для литовского посла причине отказались допустить парламентариев до бывшего президента Грузии.

Напомним, что Михаил Саакашвили 1 октября после нелегального въезда в страну был арестован и помещён сначала в тюрьму, а затем в военный госпиталь.