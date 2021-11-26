Вашингтон, , 16:50 — REGNUM Президент США Джо Байден намерен уже на следующей неделе возобновить пограничную политику времен экс-президента Дональда Трампа. Политика направлена на то, чтобы мигранты из Мексики оставались на родине, пока иммиграционный суд США рассматривает их дело. Об этом 26 ноября сообщает Axios со ссылкой на двух правительственных чиновников иммиграционной службы.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В первую очередь политика коснется Эль-Пасо и Браунсвилл, штат Техас, а также Сан-Диего, штат Калифорния.

При этом совершеннолетним мигрантам в рамках программы будет предложено пройти вакцинацию от COVID-19 — нововведение,отсутствовавшее при Трaмпе. Прививки не будет обязательны и не ясно, каким будет процесс вакцинации для мексиканцев.

Напомним, что политика, неофициально известная как «остаться в Мексике», была приостановлена с приходом президента Джо Байдена и официально прекращена несколько месяцев спустя. Однако в августе федеральный судья в Техасе заявил, что Вашингтон нарушил Закон об административной процедуре, когда сворачивал программу, и приказал возобновить ее.