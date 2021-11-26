Берлин, , 16:51 — REGNUM 26 ноября федеральный председатель Союза полицейских Германии подверг критике план коалиции «Светофор» по легализации каннабиса. По его мнению, продажа наркотиков не подлежит контролю и будет подпитывать незаконную торговлю. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL.

Союз полицейских Германии предупреждает о возможном пагубном эффекте от планируемой легализации каннабиса. «Легальная продажа подразумевает собой рост цен на каннабис», — заявил федеральный председатель союза Райнер Вендт.

«Нелегальная торговля более дешевой продукцией будет процветать, потому что только богатые смогут удовлетворить свои потребности в аптеках. Дети, молодежь и люди с низкими доходами будут продолжать бегать к дилеру за углом», — отметил он.

Согласно коалиционному соглашению, СДПГ, «зеленые» и СвДП хотят ввести «контролируемое распределение каннабиса среди взрослых для потребления в лицензированных магазинах». Данная мера позволит контролировать качество, предотвратить передачу зараженных веществ и обеспечить защиту несовершеннолетних лиц.

Согласно планам коалиции, планируемый закон должен быть рассмотрен на предмет «социальных эффектов» через четыре года. Как именно должна происходить легальная продажа каннабиса, и как государство могло бы заработать на этом деньги, пока не понятно.