Москва, 26 ноября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Ключевым фактором, который в 2022 году предопределит подорожание смартфонов и других гаджетов, станет глобальный дефицит микрочипов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил владелец магазинов техники, член комитета торговли Казанского отделения «Партии роста» Олег Туманов.

Смартфон

«Смартфоны и другие гаджеты однозначно подорожают. И здесь ключевым фактором является дефицит микрочипов, который сложился на рынке из-за того, что заводы простаивали в пандемию. Это сказывается на различных отраслях, включая автомобильную, но по гаджетам ситуация наиболее ярко выражена, — сказал Туманов. — Некоторые производители смартфонов сняли с производства несколько моделей из-за нехватки микрочипов и заменили их бюджетными процессорами других компаний — поставщиков, которые не используют те или иные дефицитные компоненты».

Он уточнил, что на рост цен влияют также инфляция и повышение курса доллара.

«Но на спросе, потребительском поведении подорожание телефонов никак не скажется, поскольку в модельному ряду любой компании есть решения на любой бюджет, — сказал Туманов. — Если покупатель изначально планировал покупку на 15 тыс. рублей (это средний чек), то ему смогут предложить подходящий смартфон на эту сумму. И он вряд ли окажется хуже, чем снятая с производства из-за дефицита чипов модель».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор предупредил о вреде гаджетов для школьников.