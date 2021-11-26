Москва, , 16:29 — REGNUM Блогер Даня Милохин и группа «Мумий Тролль» представили совместную песню под названием «Башня». Композиция доступна для прослушивания на цифровых площадках с 26 ноября.

Даня Милохин Скриншот с YouTube

Вместе с песней вышел и клип на неё. В ролике Милохин влюблён в девушку, которая является дочерью героя Ильи Лагутенко.

Ранее Даня Милохин выпустил клип на песню «Нас не догонят». Трек является кавером одноимённого хита группы «Тату».

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