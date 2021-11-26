Москва, 26 ноября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Блогер Даня Милохин и группа «Мумий Тролль» представили совместную песню под названием «Башня». Композиция доступна для прослушивания на цифровых площадках с 26 ноября.

Скриншот с YouTube Даня Милохин

Вместе с песней вышел и клип на неё. В ролике Милохин влюблён в девушку, которая является дочерью героя Ильи Лагутенко.

Ранее Даня Милохин выпустил клип на песню «Нас не догонят». Трек является кавером одноимённого хита группы «Тату».