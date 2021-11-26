Берлин, 26 ноября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Согласно заявлению Федерального статистического управления, в Германии наблюдается резкий рост цен на импорт углеводородного сырья. Из-за высоких цен на нефть и газ импортные цены в октябре выросли на 21,7 процента по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года. Об этом сообщило немецкое агентство DW 26 ноября.

Аналогичный скачок произошел во время нефтяного кризиса 1980 года, что являлось реакцией на Исламскую революцию в Иране. В январе того же года цены выросли на 21,8 процента.

Немецкие эксперты ожидают, что рост импортных расходов также скажется на потребительских ценах. Рост цен на нефть и топливо уже привел к росту инфляции до 4,5% в октябре. Таким образом, инфляция достигла самого высокого уровня за последние 28 лет. Кроме того, Центробанк ФРГ (Бундесбанк) предполагает, что в ноябре текущего года показатель инфляции составит 6%.

Резкий рост импортных цен также в первую очередь связан с быстро растущими ценами на энергоносители: импорт углеводородов за прошедший месяцев вырос на 141 процент по сравнению с октябрем 2020 года.

Причина энергетического кризиса — дисбаланс между спросом и предложением. Поскольку экономика в значительной степени восстановилась с начала пандемии, а производственные мощности достигают докризисного уровня, спрос на энергию также растет. Налог на CO₂ также благоволит удорожанию энергии.

Резко выросли и экспортные цены. По данным статистического управления, соответствующий показатель в октябре был на 9,5 процента выше уровня предыдущего года, продемонстрировав самый большой рост с января 1975 года.