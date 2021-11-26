Москва, 26 ноября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Та методика расчета показателя прожиточного минимума, которую стали применять в РФ с января 2021 года, не позволяет точно оценить ситуацию с уровнем бедности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявила ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова Анна Духон. Так она прокомментировала информацию о том, что Минтруд РФ решил изменить методику выведения уровня бедности и учитывать инфляцию при его оценке.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

По словам Духон, есть несколько подходов к определению границы бедности: абсолютный, когда устанавливается граница бедности (в России в качестве этой границы долгие годы выступал именно прожиточный минимум), и относительный, когда используется соотношение в распределении доходов по различным группам населения и определяется на этой основе уровень средних доходов наименее обеспеченных групп.

Так, например, в развитых экономиках принято считать бедным население, располагаемые доходы которого не позволяют вести образ жизни, принятый в обществе. При этом способе установления границы бедности как раз используются показатели медианного дохода. Также может применяться субъективный подход, который основан на обследованиях общественного мнения об уровне низких или недостаточных доходов.

«Вопрос необходимости создания методики определения границы бедности в российском экспертном сообществе возник очень быстро. Сразу же было понятно, что новая методика расчета показателя прожиточного минимума, которая стала применяться в России с января 2021, не позволяет точно оценить картину бедности, — сказала Духон. — Тем более что сопоставимости между показателями, рассчитанными по разным методикам, не будет. Сразу стало понятно, что или нужно ретроспективно пересматривать старые показатели, или каким-то образом продолжать использовать потребительскую корзину. Министерство [труда] решило пойти именно по второму пути».

По ее словам, при ближайшем рассмотрении темы встает еще один очень важный вопрос: как показатель уровня инфляции изменит границу бедности?

«Структура потребления в беднейших домашних хозяйствах отличается от структуры потребления обычного домохозяйства. И если, например, цены на продукты питания вырастут быстрее, чем цены на услуги или товары, которыми не пользуются беднейшие домохозяйства, показатель ИПЦ будет невысоким, а стоимость потребительской корзины изменится несильно, прожиточный минимум не среагирует на эти структурные диспропорции. То есть явно возникает необходимость отслеживать изменения стоимости потребкорзины с помощью реального статистического наблюдения», — подытожила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, новую предложенную Минтрудом схему определения уровня бедности уже давно используют в других странах, в том числе и в Европе.