Подгорица, 26 ноября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. К концу сентября 2021 года банки Черногории одобрили ссуды на общую сумму почти 3,5 млрд евро, что на 0,8% меньше в месячном исчислении. По данным Центрального банка (CBCG), к концу сентября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было одобрено на девять процентов больше кредитов.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Соотношение кредитов и депозитов на конец сентября не изменилось по сравнению с августом, но было ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 0,88.

Банки больше всего заявок получили от нефинансового сектора и населения — 73 процента.

Общий объем депозитов в сентябре увеличился на 0,1 процента по сравнению с августом до 3,99 миллиарда евро. Срочные депозиты составили 22,9 процента от общего объема, депозиты до востребования — 74,7 процента. Остальные 2,3 процента относятся к средствам на счете условного депонирования.