Москва, , 16:22 — REGNUM Российская экономика не пострадает, если граждане РФ будут приобретать акции иностранных компаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Фондовый рынок

«А вот польза может быть, и в основном она будет косвенной, — сказал Дорофеев. — Чем больше граждан России будет инвестировать в иностранные акции (с горизонтом более 10 лет), тем больше богатых людей будет в нашей стране. Посмотрите на годовую отчетность Норвежского (суверенного) пенсионного фонда, который является долларовым триллионником, и убедитесь в этом сами. А дальше все очень просто: богатые граждане равно хороший платежеспособный и обеспеченный активами и денежными потоками внутренний спрос. В перспективе это позволит российским предпринимателям запускать какие-то российские истории из несырьевого сектора. Это и будет та самая косвенная польза».

Как полагает экономист, инвестируя в иностранные акции, граждане будут приобретать новый опыт, который в будущем может быть им полезен.

«Например, для покупки бумаг на первичном рынке. Достаточный уровень спроса и ликвидности на первичном рынке — это то, что помогает российским корпорациям привлекать акционерный капитал и выходить на новый уровень развития. Увеличение количества участников финансового рынка является важным аспектом его развития, полезным для корпоративного сектора как потребителя финансовых ресурсов», — подытожил Дорофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, произойдет ли массовый отток инвесторов с фондового рынка на депозитный.

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