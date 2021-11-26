Лондон, , 16:22 — REGNUM Командование армии Британии перебазирует более двух сотен единиц военной техники в Германию, на новую базу НАТО у города Падеборн, сообщает 26 ноября издание The Times.

Комикс «Капитан Британия» Иван Шилов © ИА REGNUM

По утверждению издания, таким образом Лондон хочет улучшить потенциал реагирования на гипотетический военный конфликт с Россией.

«В рамках крупнейшей за последние 20 лет передислокации военных сил армия хочет разместить бригаду в 250 единиц техники ближе к Восточной Европе на случай войны с Россией», — отмечает газета.

The Times отмечает, что после вывода британских войск из Германии в 2010 году, это станет фактом кардинальной смены стратегии, так как обратно в Германию вернутся сотни единиц британской боевой техники.

База передового развертывания НАТО у Падеборна станет одним из трех региональных форпостов британских военных вместе с базами в Кении и Омане.

«Вместо того чтобы размещать все силы на территории Соединенного Королевства и перебрасывать их через Ла-Манш, их разместят ближе к передовой, так что не придется сажать их все на корабли». — цитирует газета слова военного источника.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент численность Сухопутных войск Британии не превышает 73 тыс. человек.

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