Москва, 26 ноября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. В настоящее время в РФ нет оснований ждать массового оттока инвесторов с фондового рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

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«В России есть проблема небогатого, по общемировым меркам, среднего класса. Для ее решения не хватает более динамичного экономического роста. Поэтому я связываю перспективу изменения числа квалифицированных инвесторов в первую очередь с темпами реальных располагаемых доходов на душу населения в России, — сказал Дорофеев. — Также на это будут существенно влиять тренды в финтехе, в том числе развитие финансовых экосистем и новых финансовых продуктов, которые позволят вовлекать большее количество потенциальных инвесторов».

По его словам, маловероятно, что те, кто попробовал инвестировать в ОФЗ или надежные облигации российских корпораций и сравнил эти инструменты со вкладом по параметрам риск/доходность, вернутся к банковским депозитам.

«Большинство инвесторов пришли на рынок, ориентируясь на налоговые льготы ИИС, и знают, что выводить деньги раньше времени им будет невыгодно. Наконец, недавние налоговые реформы полностью ликвидировали все налоговые преимущества депозитов перед рынком ценных бумаг. Поэтому я не ожидаю массового оттока инвесторов с фондового рынка на депозитный», — сказал Дорофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее российских держателей ценных бумаг российских компаний призвали не паниковать.