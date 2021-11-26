Берлин, 26 ноября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. По всей видимости, в Германии уже ведется не менее 3100 расследований поддельных паспортов вакцинации. Об этом сообщило немецкое агентство DW 26 ноября.

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Согласно полученным данным, только в Баварии проводится около 900 предварительных расследований. В Кельне прокурор сообщил о 70 предварительных расследованиях в текущем году. Тем не менее, государственные органы уголовного розыска взяли на себя ведение значительного количества незарегистрированных дел.

Федеральное управление криминальной полиции отметило повышенный спрос на поддельные паспорта о вакцинации. В Саксонии-Анхальт, например, количество фальшивых свидетельств с мая увеличилось втрое. В Баварии только в октябре сотрудник аптеки продал 500 поддельных QR-кодов для цифровой карты вакцинации от коронавируса по цене 350 евро за каждый код.

Гражданам с поддельными паспортами не нужно было ничего бояться, если их поймают. Как сообщает федеральная полиция ФРГ, только те, кто официально использовал поддельные медицинские документы в органах власти или страховых компаниях, совершили уголовное преступление.

Отныне выдача и использование фальшивых медицинских документов могут караться тюремным заключением на срок до двух лет, а в случае обмана в коммерческих целях — до пяти лет лишения свободы. Ассоциация фармацевтов ожидает, что данная мера сможет оказать сдерживающий эффект.