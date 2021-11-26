Москва, , 16:20 — REGNUM В РФ следует избежать ситуации, в которой бизнес отяготят двойной налоговой нагрузкой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько. Так он прокомментировал предложения бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова по поддержке предпринимателей, пострадавших в пандемию. В частности, Титов предлагает властям рассмотреть возможность дать бизнесу годовую отсрочку по уплате всех налогов.

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«Идею развития института налоговых отсрочек надо поддерживать и продвигать, — подчеркнул Заськов. — Нынешнее налоговое законодательство стало заградительным барьером в системе полноценного использования мер господдержки через инструменты налоговых отсрочек. Поэтому в настоящее время подобные инициативы могут быть реализованы исключительно административным путем».

Однако, как уточнил экономист, затрагивая тему годовой отсрочки, следует четко понимать, что ровно через год на данные бизнес-структуры будет фактически возложена двойная налоговая нагрузка — по уплате текущих платежей наряду с погашением отсроченных.

«Какие есть основания полагать, что бизнес будет способен вытянуть такое бремя в условиях, мало отличающихся от сегодняшнего момента? — поинтересовался Засько. — Более того, если учесть, что 2021 год проходит при минимальных ограничениях бизнес-процессов, а ситуация с дальнейшим развитием пандемии выглядит непредсказуемо, то идея о перекладывании налогового бремени на будущие периоды выглядит крайне рискованно. Целесообразно создать работающий механизм налоговых отсрочек вне зависимости от степени потерь от пандемии в привязке к реальным потребностям бизнес-структур».

По словам Засько, аналогичная ситуация и с предложением по минимизации арендных платежей.

«Все уровни власти (в том числе региональные и муниципальные) должны самостоятельно оценивать свои бюджетные возможности и принимать решения точечно, исходя из реальных возможностей», — сказал Засько.

При этом он добавил, что следует поддерживать любую активность, направленную на расширение доступа бизнеса к кредитным ресурсам.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Титов призвал правительство РФ расширить поддержку российских отраслей, пострадавших от пандемии.