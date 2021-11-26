Москва, , 16:55 — REGNUM Информация о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен будет обсуждать с союзниками по НАТО в Риге 30 ноября — 1 декабря планы по включению Украины в НАТО, сомнительны. Об этом 26 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен President.gov.ua

«Совершенно непонятно, как Блинкен сможет обмануть своих немецких и французских партнеров, чьи подписи стоят под Минскими соглашениями. С кем он вообще собирается договариваться 1 декабря?» — задается вопросом эксперт.

«Немецкое правительство еще не сформировано. Канцлер к присяге не приведен. А разговаривать с бывшими немецкими министрами смысла нет. Они уже упаковали чемоданы», — отметил Борисов.

Тимофей Борисов «До формирования нового кабинета остаются считанные дни, а коалиционное соглашение между победившими партиями подписано. 30 ноября — 1 декабря — это самый неподходящий момент для подобных переговоров, это как раз то время, когда в Германии вообще, можно сказать, полный политический штиль».

«Блинкену просто не с кем будет разговаривать. Да и не обсуждается такой вариант среди немецких экспертов» — заключил Борисов.

Напомним, что в экспертной среде обсуждается идея включения Украины в НАТО через исполнение Минских соглашений с последующим выходом из них после включения Украины в члены альянса.