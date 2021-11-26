Кемерово, 26 ноября 2021, 16:20 — REGNUM Специальный счёт для сбора средств пострадавшим и семьям погибших на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области открыл сегодня, 26 ноября, Сбер. Как говорится в сообщении кредитной организации, получателем средств является общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест», которая выступила с соответствующей инициативой. Перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение «СберБанк Онлайн», банкоматы, терминалы и офисы банка. Комиссия при переводе не взимается.

Следователи на месте трагедии на шахте «Листвяжная»
Следователи на месте трагедии на шахте «Листвяжная»
Sledcom.ru

Приводим реквизиты расчетного счета для перечисления средств.

Наименование организации: Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест»

Р/с 40 703 810 900 020 002 816

ПАО Сбербанк

Кор/счет 30 101 810 400 000 000 000

ИНН 7 728 014 523

КПП 772 801 001

БИК 044525225

ОГРН/ОГРНИП 1 037 700 182 772

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь пострадавшим на угольной шахте «Листвяжная» Кемеровской области.