Кемерово, 26 ноября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Специальный счёт для сбора средств пострадавшим и семьям погибших на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области открыл сегодня, 26 ноября, Сбер. Как говорится в сообщении кредитной организации, получателем средств является общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест», которая выступила с соответствующей инициативой. Перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение «СберБанк Онлайн», банкоматы, терминалы и офисы банка. Комиссия при переводе не взимается.

Sledcom.ru Следователи на месте трагедии на шахте «Листвяжная»

Приводим реквизиты расчетного счета для перечисления средств.

Наименование организации: Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест»

Р/с 40 703 810 900 020 002 816

ПАО Сбербанк

Кор/счет 30 101 810 400 000 000 000

ИНН 7 728 014 523

КПП 772 801 001

БИК 044525225

ОГРН/ОГРНИП 1 037 700 182 772

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь пострадавшим на угольной шахте «Листвяжная» Кемеровской области.