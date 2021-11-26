Кострома, , 17:59 — REGNUM Член центрального совета «Справедливой России-За правду» Николай Лебедев выходит из состава партии. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. Главной причиной принятия такого решения по словам политика стало то, что совет не отреагировал на его просьбу о смене руководства отделения в Костромской области.

Николай Лебедев Kostroma.zapravdu.org

«Сегодня я написал заявление с просьбой исключить меня из рядов «Справедливой России — За правду». Я неоднократно связывался с аппаратом партии и просил обратить внимание на ситуацию в Костромской области. Когда председателем костромского отделения стал Плюснин, партия потеряла политический вес в регионе, из неё ушли яркие люди. Вместо того чтобы заниматься развитием партийной организации, он пристроил на оплачиваемые должности своих родственников. Кроме этого, недавно Сергей Миронов наградил его грамотой за «активную работу по подготовке и проведению избирательной кампании 2021 года». Он для этой кампании практически ничего не сделал. Более того, он обиделся на то, что его не выдвинули как одномандатника на выборы в Госдуму, и начал гадить. Если посмотреть на результаты выборов в Галичском районе, председателем которого он в том числе является, то КПРФ там получило невиданно высокий результат. А эсеры — неожиданно низкий. Полагаю, имел место «договорняк» с Валерием Ижицким . Складывая все эти причины я понял, что несмотря на мои усилия ситуация не меняется. Я больше не хочу тратить на это силы и время», — выразил свое мнение Лебедев.

Напомним, Николай Лебедев вошёл в совет объединённой партии в феврале 2020 года. До этого он руководил отделением партии «За правду». Лебедев намерен на время уйти из политики и заняться работой по своему профилю — юриспруденции.

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