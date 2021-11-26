Москва, , 16:19 — REGNUM Для поддержания темпов роста прибыли, российские банки могут вести более рисковую кредитную политику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

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«Ожидается, что по итогам 2021 года банки получат рекордную прибыль в 2,5 трлн руб. По прогнозам, в 2022 году банки могут повторить этот рекорд. Рост процентных ставок способствует этому. Однако удорожание фондирования из-за того же роста ставок может оказаться сдерживающим фактором, — сказал Марков. — Для поддержания темпов роста прибыли банки могут вести более рисковую кредитную политику в части таких кредитных операций, как ипотека, кредитование малого и среднего бизнеса и потребительское кредитование, которые являются одними из ключевых источников доходов банков. Также оказывать влияние на прибыль банков в 2022 году будет динамика на фондовом рынке, коррекция которого в настоящее время отрицательно сказывается на прибыли банков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в настоящее время в РФ следует увеличить требования к достаточности собственного капитала банков.

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