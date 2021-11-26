Ярославль, 26 ноября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. В Ярославском государственном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского будет создан федеральный научно-методический центр сопровождения педагогических работников. Об этом рассказал ректор университета Михаил Груздев.

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Ректор сообщил, что решение об этом было принято на заседании коллегии Министерства просвещения РФ 25 ноября 2021 года на основании конкурсного отбора.