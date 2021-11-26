Иерусалим, 26 ноября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Запрет на въезд в страны Африки из-за COVID-19 вводится Израилем, сообщили 26 ноября в пресс-службе израильского правительства.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Африканец

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В опубликованном сообщении ведомства сказано, что запрет вводится для всех африканских стран, кроме северных. Под запрет подпадают в том числе Сейшельские острова, Мадагаскар и Маврикий.

Кроме того, запрещён и въезд из этих стран в Израиль. «Иностранцам въезд в Израиль из этих стран будет запрещён», — говорится в сообщении. Уже приехавших в Израиль изолировали.