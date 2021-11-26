Москва, , 16:18 — REGNUM Не исключено, что в настоящее время в РФ следует увеличить требования к достаточности собственного капитала банков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию об очередных рекордных прибылях российского банковского сектора.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Возможно, что стоит уже сегодня существенно увеличить требования к достаточности собственного капитала банков, либо ограничить их дивидендную политику года на три, чтобы убедиться в том, что прибыли не являются результатом повышенных рисков текущей деятельности, — сказал Ордов. — Ведь еще 200 лет назад Джозеф Даннинг утверждал, что «нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради прибыли в 300%». Рентабельность банков пока явно ниже, что даёт нам надежду на легальность полученных доходов де-юре, но де-факто это заставляет ускориться в разработке и внедрении финтеха, чтобы решить эту проблему навязанных и дорогих финансовых услуг «жирных котов», которые, в отличие от булгаковского кота Бегемота, уже не смогут ссылаться на свою неприкосновенность».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рекордные прибыли российских банков могут вызывать опасения.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦБ РФ стал заложником крупнейших квазикоммерческих банков – эксперт