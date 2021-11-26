Москва, , 16:17 — REGNUM Рекордные прибыли российских банков должны вызывать опасения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Текущие рекордные прибыли банков должны вызывать у нас не зависть и раздражение, а опасения, так как сегодня для нас более актуальной стала проблема too big to fail (слишком большой, чтобы потерпеть крах — прим. ИА REGNUM), — сказал Ордов. — Текущие прибыли получены от рекордного кредитования, спекуляции на фондовом и валютном рынках. Но что будет через год или два, если фондовые рынки упадут, а просрочка по кредитам физлиц начнет бесконтрольно расти? Естественно, потери банков будут профинансированы мегарегулятором. Мы это проходили не раз, но теперь в целях обеспечения «финансовой стабильности» ЦБ РФ стал заложником крупнейших банков, которые могут быть с государственным участием. А это делает их квазикоммерческими».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов рассказал, о чем свидетельствует политика ЦБ РФ в отношении банковского сектора.

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