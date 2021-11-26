Москва, 26 ноября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Рекордные прибыли российских банков должны вызывать опасения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Текущие рекордные прибыли банков должны вызывать у нас не зависть и раздражение, а опасения, так как сегодня для нас более актуальной стала проблема too big to fail (слишком большой, чтобы потерпеть крах — прим. ИА REGNUM), — сказал Ордов. — Текущие прибыли получены от рекордного кредитования, спекуляции на фондовом и валютном рынках. Но что будет через год или два, если фондовые рынки упадут, а просрочка по кредитам физлиц начнет бесконтрольно расти? Естественно, потери банков будут профинансированы мегарегулятором. Мы это проходили не раз, но теперь в целях обеспечения «финансовой стабильности» ЦБ РФ стал заложником крупнейших банков, которые могут быть с государственным участием. А это делает их квазикоммерческими».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов рассказал, о чем свидетельствует политика ЦБ РФ в отношении банковского сектора.