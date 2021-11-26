Берлин, 26 ноября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. 26 ноября уходящий канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила помочь своему вероятному преемнику Олафу Шольцу справиться с четвёртой волной пандемии COVID-19. Об этом сообщило немецкое агентство DW.

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Канцлер Германии Ангела Меркель призвала новое правительство страны принять быстрые и решительные меры для преодоления нарастающего кризиса на фоне четвертой волны коронавируса.

В Германии наблюдается рекордно высокий всплеск заболеваемости, а общее число погибших от вируса в стране превысило 100 000 человек. «День, в который мы должны оплакивать 100 000 жертв коронавирусной инфекции, является трагичным для всей страны», — заявила Меркель на пресс-конференции.

Канцлер также сообщила журналистам: «Каждый день имеет значение. Мы должны в кратчайшие сроки предотвратить ухудшение ситуации».

Замечания Меркель прозвучали на следующий день после того, как социал-демократ Олаф Шольц представил свою новую правящую коалицию, которая должна вступить в должность в начале декабря текущего года.