Москва, , 16:16 — REGNUM В России банковский сектор бьет рекорды прибыли и становится одним из очень немногих бенефициаров кризиса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Остаётся сопоставить объём доходов банков и их эффективность для экономики в целом, — сказал экономист. — От финансового посредника, призванного обеспечить трансформацию сбережений в инвестиции, банки перешли к ростовщически-паразитической финансовой модели. Произошла принудительная консолидация банковского сектора под эгидой повышения прозрачности. Хотя любому финансисту понятно, что подобное объяснение массового отзыва лицензий и снижения общей конкуренции скорее говорит о слабости мегарегулятора, который расписывается в неспособности создать прозрачную эффективную национальную банковскую систему».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее рекордную прибыль российских банков сочли признаком ненормального развития ситуации.