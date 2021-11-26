Москва, 26 ноября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. В России банковский сектор бьет рекорды прибыли и становится одним из очень немногих бенефициаров кризиса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Остаётся сопоставить объём доходов банков и их эффективность для экономики в целом, — сказал экономист. — От финансового посредника, призванного обеспечить трансформацию сбережений в инвестиции, банки перешли к ростовщически-паразитической финансовой модели. Произошла принудительная консолидация банковского сектора под эгидой повышения прозрачности. Хотя любому финансисту понятно, что подобное объяснение массового отзыва лицензий и снижения общей конкуренции скорее говорит о слабости мегарегулятора, который расписывается в неспособности создать прозрачную эффективную национальную банковскую систему».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее рекордную прибыль российских банков сочли признаком ненормального развития ситуации.