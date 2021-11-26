Москва, , 16:16 — REGNUM Минтруд выбрал верный бюрократический путь к выполнению указов президента РФ о сокращении бедности, считает член президиума центрального совета СРЗП, экс-депутат Госдумы Олег Шеин.

Олег Шеин Duma.gov.ru

«Раньше брался рост цен на товары первой необходимости. Теперь будет браться рост цен на все. Таким образом, при определении бедный человек или нет, будет учитываться не только стоимость картофеля и электроэнергии, но также стоимость машин премиум-класса и турпоездок в Австралию», — рассуждает Шеин в телеграм-канале.

Это очень верная бюрократическая дорога к выполнению указов президента о сокращении бедности в России, отметил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минтруд предлагает ввести новый инструмент для учета числа бедных в стране. Новый инструмент будет учитывать уровень общей инфляции, а не изменение минимального набора потребления.

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