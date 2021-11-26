Вашингтон, , 16:19 — REGNUM Американская компания торговых центров Walmart запустила систему мгновенной доставки товаров беспилотниками, сообщает 26 ноября The New York Post.

Магазин Walmart в США (сс) Walmart Corporate

Доставка доступна для клиентов, проживающих в радиусе 80 км от штаб-квартиры Walmart в северном Арканзасе.

Согласно пресс-релизу, Walmart заключила договор с компанией Zipline, специализирующейся на дрона. В рамках новый системы клиентам предложат доставку товаров для здоровья и здоровья и расходных материалов.

Компания Zipline начала свою деятельность в 2016 году и на сегодняшний день обслужила более чем 20 млн человек в нескольких странах, сообщили в компании.

Напомним, что компания Wing, являющаяся дочерней по отношению к Google, стала первой компанией в США, доставляющей посылки с помощью беспилотников.

Как ИА REGNUM сообщало, что в Китае лицензия на тестовое использование дронов-доставщиков была выдана компании Antwork Technology, расположенной в провинции Чжэцзян.