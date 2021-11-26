Берлин, 26 ноября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Жёсткий карантин нужно ввести в Германии в связи с предстоящей четвёртой волной COVID-19, заявили ведущие вирусологи страны, сообщает 26 ноября Focus Online.

Цитата из х/ф «Белое Солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Закрыто

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По мнению учёных, пора настраиваться на полный локдаун, поскольку без него четвёртую волну коронавируса не преодолеть. Один из экспертов, чьё мнение приводит издание, сказал, что нынешняя волна COVID-19 является «пандемией непривитых».

Резюмируя мнение высказавшихся вирусологов, отметим, что они предлагают ввести локдаун по всей Германии и для всех групп населения. Говорится, что карантин — это, действительно, проверенный метод борьбы с эпидемией.