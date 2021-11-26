Москва, , 16:44 — REGNUM Планы по включению Украины в НАТО через выполнение Минских соглашений и последующий отказ от них сомнительны. Об этом 26 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

«Сценарий, в соответствии с которым Украина вначале исполняет Минские соглашения, а после вступает в НАТО и отказывается от этих же соглашений — чистая выдумка, такой вариант исключён», — отметил Борисов.

«Энтони Блинкен может хотеть и говорить с европейским партнёрами о чем угодно. Но единолично решить вопрос о втягивании Украины в НАТО, тем более, используя Минские соглашения ему не удастся», — заявил эксперт.

Тимофей Борисов «Потому что для этого необходимо были бы прямые переговоры с ЛДНР и поведение там выборов. Кстати, с участием каких партий? С участием «сепаратистов» и с работой ЦИКа в Донецке, который считает голоса? И все это должно получить от Киева одобрение? Я не могу себе представить такой вариант, даже, если США зажмут Зеленского в тиски».

«Обстановка в Киеве такова, что любого политика, который такое предложит, сразу сметут или убьют» — заключил политолог.

Напомним, что российскими политологами была высказаны предположения о том, что Украину хотят включить в НАТО через исполнение Минских соглашений с последующей их деконструкцией.