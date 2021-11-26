Эксперт: Выполнять Минские соглашения ради вступления в НАТО — абсурд
Москва, 26 ноября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Планы по включению Украины в НАТО через выполнение Минских соглашений и последующий отказ от них сомнительны. Об этом 26 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.
«Сценарий, в соответствии с которым Украина вначале исполняет Минские соглашения, а после вступает в НАТО и отказывается от этих же соглашений — чистая выдумка, такой вариант исключён», — отметил Борисов.
«Энтони Блинкен может хотеть и говорить с европейским партнёрами о чем угодно. Но единолично решить вопрос о втягивании Украины в НАТО, тем более, используя Минские соглашения ему не удастся», — заявил эксперт.
«Обстановка в Киеве такова, что любого политика, который такое предложит, сразу сметут или убьют» — заключил политолог.
Напомним, что российскими политологами была высказаны предположения о том, что Украину хотят включить в НАТО через исполнение Минских соглашений с последующей их деконструкцией.