Валерий Ходячий, 26 ноября 2021, 16:47 — REGNUM В Южной Корее нарастает возмущение поведением судьи, смягчившего приговор женщине, убившей приемную дочь.
По сообщениям южнокорейских СМИ, 26 ноября Апелляционный суд Сеула отменил решение нижестоящего местного суда о пожизненном заключении для 35-летней женщины, убившей свою приёмную 16-месячную дочь, на приговор к 35 годам тюремного заключения, сославшись на отсутствие доказательств для «такого сурового приговора, который навсегда изолировал бы обвиняемую от общества».
Суд признал её виновной в убийстве ребёнка, но согласился с тем, что приёмная мать совершила непредумышленное убийство и не стремилась скрыть доказательства своих действий. Суд также принял во внимание, что женщина отвезла дочь в больницу в день ее смерти.
При этом Высший суд оставил в силе решение суда низшей инстанции о пятилетнем тюремном заключении для приемного отца, признав его виновным в бездействии, несмотря на то, что он знал о жестоком обращении с ребёнком.
Напомним, что в январе 2020 года одна семья удочерила 8-месячную девочку. В октябре, спустя 271 день после удочерения, ребёнок умер.
Результаты вскрытия показали множественные травмы внутренних органов и переломы, вызванные сильным внешним воздействием в разный период времени. Также на теле ребёнка было обнаружено много синяков.
«О чём думал судья?» — интересуется kimu***.
«Мне жаль, что наше законодательство не карает по всей строгости детоубийц», — пишет ckw7***.
«Я надеюсь, что будет ещё одно слушание, в котором ей вынесут смертельный приговор», — надеется wonn***.
«Решение судьи не поддается логическому объяснению. Выходит, что закон на стороне преступника?» — вопрошает jsj2***.
«Вся страна пришла в ужас, когда об этом инциденте стало известно. Почему решения судей так сильно отличаются?» — интересуется wise***.
«Я за то, чтобы вердикты выносили беспристрастные роботы!» — пишет klkl***.
«Требую смены правительства и раскрытия личности судей!» — требует skc9***.
«Обвинение должно подать апелляцию!» — призывает wkr_***.
«35 лет за такой ужасный поступок? Тогда скажите, что нужно было сделать, чтобы ей дали пожизненное?» — спрашивает pkpp***.
«Сколько детей должно пострадать, чтобы правительство одумалось и пересмотрело законы?» — интересуется gpdl***.
«Я слышал, что во время слушания судья уснула!» — пишет sh19***.
«Южнокорейские судьи — это люди, которые смягчат даже приговор Ким Ир Сена», — пишет aufr***.
«Даже закон не защищает наших детей!» — отмечает imbl***.
«Отложите все дела и верните смертную казнь! С каких пор Южная Корея стала страной, где преступника уважат больше, чем жертву?» — вопрошает efso***.