Магнитогорск, Челябинская область, , 16:05 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области 30-летний местный житель арестован за посягательство на жизнь сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

СИЗО

Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следствия, 24 ноября пьяный гражданин находился в служебном автомобиле ДПС. Там он ударил инспектора ножом в жизненно важные органы.

Обвиняемый признал в суде вину и просил отправить его под домашний арест. Но обвинение настояло на его заключении под стражу. В СИЗО гражданин пробудет минимум до 25 января. Ход и результаты расследования находятся в прокуратуре Орджоникидзевского района города на контроле.