Магнитогорск, Челябинская область, 26 ноября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области 30-летний местный житель арестован за посягательство на жизнь сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

По данным следствия, 24 ноября пьяный гражданин находился в служебном автомобиле ДПС. Там он ударил инспектора ножом в жизненно важные органы.

Обвиняемый признал в суде вину и просил отправить его под домашний арест. Но обвинение настояло на его заключении под стражу. В СИЗО гражданин пробудет минимум до 25 января. Ход и результаты расследования находятся в прокуратуре Орджоникидзевского района города на контроле.