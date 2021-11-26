Тбилиси, , 16:05 — REGNUM Единственный выход из политического кризиса, разразившегося в Грузии — досрочные выборы в парламент республики. Об этом, как передаёт агентство «Интерпрессньюс», 26 ноября заявил журналистам председатель парламентской фракции «Лело — Партнерство для Грузии» Бадри Джапаридзе.

Грузия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«У нас налицо управление страной меньшинством. Стране нужны внеочередные выборы», — сказал Джапаридзе.

По его мнению, без досрочных выборов ситуация в Грузии будет становиться только напряжённей. Политик также считает правящую партию «Грузинская мечта» «некомпетентной».

Напомним, проведения досрочных выборов в парламент Грузии оппозиция требует с ноября 2020 года, когда были обнародованы результаты голосования на парламентских выборах. Оппозиционные партии объявили итоги голосования «сфальсифицированными» и об объявили бойкот парламенту.

В апреле 2021 года власти и оппозиция договорились решить этот вопрос по итогам выборов в органы самоуправления в октябре. Руководство «Мечты» пообещало досрочные парламентские выборы, если партия на местных наберёт менее 43%. Партия получила 47%, но в оппозиции снова заявили о фальсификациях.