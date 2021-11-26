Ярославль, , 16:05 — REGNUM Рабочая группа депутатов муниципалитета Ярославля обратилась к мэрии с требованием отложить заключение инвестиционного соглашения по Центральному рынку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали сами депутаты.

Вывеска Центрального рынка

Заседание рабочей группы состоялось 26 ноября. На ее проведении настаивали сами депутаты, узнавшие из СМИ о намерениях отчуждения имущества муниципального АО «Центр».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, АО «Центр» намерено заключить инвестиционное соглашение, по которому инвестору перейдёт имущественный комплекс Центрального рынка в историческом центре Ярославля. Инвестор же заплатить около 300 млн рублей и около 400 должен будет вложить в реконструкцию.

Как выяснилось на заседании, мэрия Ярославля в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом уже одобрило сделку. АО «Центр» может объявлять конкурс по поиску инвестора.

Депутатам такие планы не понравились. Начиная с того, что город вообще может ничего от этого не получить. Дело в том, что заключать инвестсоглашение будет не мэрия, а само АО «Центр». И деньги пойдут не в бюджет, а предприятию.

«Они могу деньги в городской бюджет не направить, а потратить на нужды общества, которое продолжит работать. То есть городской бюджет с этой истории вообще может не получить ничего. Когда МУП «Волна» продало баню за 125 млн, я спросил заместителя мэра, а сколько денег городской бюджет получил? А он говорит — а я не знаю. Возможно, тоже ушло всё на развитие МУП «Волна», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Алексей Малютин.

Депутатов удивили и условия конкурса. Особенно два момента. Планируется, что конкурс по отбору инвестора будет проходить всего месяц, при этом значимым критерием в оценка является концепция развития рынка.

«Инвестор должен вложить 400 миллионов в развитие этого объекта. И должен представить концепцию, как он потратит эти деньги. Но на разработку такой концепции даётся всего месяц! А кто оценивать-то концепцию будет? Потому что рынок в исторической части города, в зоне ЮНЕСКО. Я спросил, у вас может быть какие-то есть оценщики, специалисты, архитекторы? Нет, конечно», — говорит Алексей Малютин.

Депутаты опасаются, что жёсткие условия конкурса готовятся под определённого инвестора, который заранее знаком с объектом и документацией.

«Сформировалось мнение, что данная сделка является по сути ущербной для города. Что нет ни проекта, ни концепции как таковой. А есть сжатые сроки, это всё нужно сделать быстро, без всякого обсуждения», — сказала корреспонденту ИА REGNUM депутат Евгения Овод.

«Почти ни на один вопрос мы не получили аргументированного ответа. Всё ещё хуже, чем по инвестсоглашению по депо. Даже единороссы проголосовали против скоропалительной продажи. Но, оказывается, соратница Волкова, председатель КУМИ уже прислала приказ о начале конкурсных процедур. Плевать им на депутатов. Главное — «освоить» последние лакомые активы столицы Гардарики», — написал в Facebook депутат Анатолий Каширин.

Алексей Малютин полагает, что заключать инвестсоглашение нельзя. Если власти хотят приватизировать рынок, делать это нужно через продажу посредством аукциона.

«Они говорят — мы же хотим, чтобы там рынок находился. Так инвестор, который купит, он сам разберётся. У Центрального рынка прибыль за год 10 миллионов рублей. А они хотят научить будущего инвестора, как ему работать, который хочет потратить туда сотни миллионов рублей. Логика-то где? Если продавать, это нужно делать максимально прозрачно и использовать эти деньги для решения острых городских проблем. На такие деньги мы 2 детских сада можем построить. Отремонтировать Дворец Пионеров, который стоит в самом центре города весь развалившийся», — сказал Алексей Малютин.

Депутаты приняли решение рекомендовать мэрии отложить сделку, привлечь в конкурсную комиссию депутатов, предоставить муниципалитету более расширенную информацию. Впрочем, сами депутаты признают, что мэрия может и проигнорировать эти рекомендации. Поэтому некоторые депутаты планируют обратиться в прокуратуру, чтобы та изучила планы по отчуждению имущества городского предприятия. Правда, такие же обращения были и при передаче под застройку троллейбусного депо, но сделка всё равно состоялась.

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