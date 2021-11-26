Депутаты выступили против продажи Центрального рынка в Ярославле
Ярославль, 26 ноября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Рабочая группа депутатов муниципалитета Ярославля обратилась к мэрии с требованием отложить заключение инвестиционного соглашения по Центральному рынку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали сами депутаты.
Заседание рабочей группы состоялось 26 ноября. На ее проведении настаивали сами депутаты, узнавшие из СМИ о намерениях отчуждения имущества муниципального АО «Центр».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, АО «Центр» намерено заключить инвестиционное соглашение, по которому инвестору перейдёт имущественный комплекс Центрального рынка в историческом центре Ярославля. Инвестор же заплатить около 300 млн рублей и около 400 должен будет вложить в реконструкцию.
Как выяснилось на заседании, мэрия Ярославля в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом уже одобрило сделку. АО «Центр» может объявлять конкурс по поиску инвестора.
Депутатам такие планы не понравились. Начиная с того, что город вообще может ничего от этого не получить. Дело в том, что заключать инвестсоглашение будет не мэрия, а само АО «Центр». И деньги пойдут не в бюджет, а предприятию.
Депутатов удивили и условия конкурса. Особенно два момента. Планируется, что конкурс по отбору инвестора будет проходить всего месяц, при этом значимым критерием в оценка является концепция развития рынка.
Депутаты опасаются, что жёсткие условия конкурса готовятся под определённого инвестора, который заранее знаком с объектом и документацией.
Алексей Малютин полагает, что заключать инвестсоглашение нельзя. Если власти хотят приватизировать рынок, делать это нужно через продажу посредством аукциона.
Депутаты приняли решение рекомендовать мэрии отложить сделку, привлечь в конкурсную комиссию депутатов, предоставить муниципалитету более расширенную информацию. Впрочем, сами депутаты признают, что мэрия может и проигнорировать эти рекомендации. Поэтому некоторые депутаты планируют обратиться в прокуратуру, чтобы та изучила планы по отчуждению имущества городского предприятия. Правда, такие же обращения были и при передаче под застройку троллейбусного депо, но сделка всё равно состоялась.