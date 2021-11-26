Москва, 26 ноября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Команда YouTube-канала «КликКлак» представила трейлер нового сезона шоу «Кажется, нащупал». Ролик доступен в видеохостинге с 26 ноября.

(сс) Esther Vargas Youtube

В трейлере известные блогеры и артисты дотрагиваются руками до предметов, скрытых в ящике. В качестве музыкального сопровождения создатели выбрали композицию «На прекрасном голубом Дунае» Иоганна Штрауса. Участниками нового сезона станут блогеры Дава, Эльдар Джарахов, Настя Ивлеева, Данила Поперечный, Алексей Жидковский, Макс +100 500, а также исполнители Джиган, Стас Костюшкин, Илья Прусикин, Софья Таюрская и другие.

Добавим, что новый эпизод шоу «Кажется, нащупал» выйдет 27 ноября 2021 года на YouTube-канале «КликКлак». Это будет первый выпуск проекта за последние три года.